Допоможіть будь ласка, не знаю як робити! Твір охарактеризувати стосунки отамана з ватажком по поемі іван підкова тараса шевченка
Українська література
Допоможіть будь ласка, не знаю як робити! Твір охарактеризувати стосунки отамана з ватажком по поемі іван підкова тараса шевченка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отаман і є ватажок. Можливо стосунки з козаками?
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