Что мне делять? сейчас я в 6 классе, а с 1 по 5 класс я была отличницей. я чувствую, что не потянуу этот класс на отлично, а родители говорят, что я должна закончить"школу" на отлично. хотя сами тоже в старших классах учились н...
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Что мне делять? сейчас я в 6 классе, а с 1 по 5 класс я была отличницей. я чувствую, что не потянуу этот класс на отлично, а родители говорят, что я должна закончить"школу" на отлично. хотя сами тоже в старших классах учились на средний бал. дайте советы
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Гость:
Оля просто учись как можешь
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