Помогите пожалуйста!!! Номер 359 Постройте: 1) прямоугольник, соседние стороны которого равны 4см и 2см; 2)квадрат со стороной 3см Номер 360 Постройте прямоугольник,соседние стороны которого равны 25мм и 35мм Номер 361 Вычислит...
Математика
Помогите пожалуйста!!! Номер 359 Постройте: 1) прямоугольник, соседние стороны которого равны 4см и 2см; 2)квадрат со стороной 3см Номер 360 Постройте прямоугольник,соседние стороны которого равны 25мм и 35мм Номер 361 Вычислите периметр: 1)прямоугольника,соседние стороны которого равны 42см и 23см; 2)квадрата со стороной 8дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер361 могу только это сказать P=(42+23)×2 P=150cм 2.) Р=8×4 Р=32 см вот и все
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