Помогите пожалуйста!!! Номер 359 Постройте: 1) прямоугольник, соседние стороны которого равны 4см и 2см; 2)квадрат со стороной 3см Номер 360 Постройте прямоугольник,соседние стороны которого равны 25мм и 35мм Номер 361 Вычислит...

Математика

Помогите пожалуйста!!! Номер 359 Постройте: 1) прямоугольник, соседние стороны которого равны 4см и 2см; 2)квадрат со стороной 3см Номер 360 Постройте прямоугольник,соседние стороны которого равны 25мм и 35мм Номер 361 Вычислите периметр: 1)прямоугольника,соседние стороны которого равны 42см и 23см; 2)квадрата со стороной 8дм

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