Допоможить позначте закинчення .основу . коринь

Українська мова
Допоможить позначте закинчення .основу . коринь
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Гость:
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