Допоможіть скласти план за колами пекла,Данте
Литература
Допоможіть скласти план за колами пекла,Данте
Ответ(ы):
Гость:
1 коло - Лімб 2 коло - Хтивість 3 коло - ненажерливість 4 коло - Жадібність 5 коло - Гнів і Лень 6 коло - Для єретиків і лжевчителіd 7 коло - Для гвалтівників і вбивць всіх мастей 8 коло - Для обдурили недовіри 9 коло - Для відступників і зрадників всіх сортів
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
12. Создание Святейшего Синода для управления церковью в 1721 г. и ликвидация патриаршества привело к тому,что
Литература
История
13. Постоянная армия, профессионально обученная, единообразно вооруженная и обмун??ированная называется
Информатика
Чтобы получить зачет по очень сложному предмету двум студентам нужно в сумме ответить на 20 вопросов. Выбор вопросов происходит так: на столе разло...
Алгебра