Чтобы получить зачет по очень сложному предмету двум студентам нужно в сумме ответить на 20 вопросов. Выбор вопросов происходит так: на столе разложено 20 карточек. Каждый из студентов по очереди делает свой выбор, причем за од...

Информатика
Чтобы получить зачет по очень сложному предмету двум студентам нужно в сумме ответить на 20 вопросов. Выбор вопросов происходит так: на столе разложено 20 карточек. Каждый из студентов по очереди делает свой выбор, причем за один раз можно взять от 1 до 4 карточек. Существует примета, что тот, на ком вопросы закончатся, т.е. тот, кто не сможет взять следующую карточку, – тот зачет не сдаст. Поэтому кроме того, чтобы выучить сам предмет, студенты разрабатывают выигрышную стратегию: такую последовательность действий, которая гарантированно, не зависимо от действий второго участника, позволит завладеть последним вопросом. Возможно ли составить такую стратегию студенту, который выбирает вопросы вторым?Напишите алгоритм, подтверждающий ответ
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