1)Почему самая солёная вода в красном море? 2)Сколько рек впадает в красное море? 3)От чего же зависит солёность воды в океане(в море) какой вывод мы можем сделать? 4)Почему солёность изменяется только в верхнем слое воды,...
География
1)Почему самая солёная вода в красном море? 2)Сколько рек впадает в красное море? 3)От чего же зависит солёность воды в океане(в море) какой вывод мы можем сделать? 4)Почему солёность изменяется только в верхнем слое воды, а в глубине Океана остаётся постоянной? 5)Почему солёность воды, а в глубине Океана остаётся постоянной? 6)Что называется солёностью воды? 7)При какой температуре замерзает океанская вода?
Ответ(ы):
Гость:
1. В красное море попадает соленая вода из океана. из-за жары, вода испаряется, а соль остается. 2. В красное море не впадает ни одна река, в этом его особенность. 4. Соленость вод океана не везде одинакова, на величину солености влияют: - Испарение воды - Выпадение атмосферных осадков, понижающих соленость - Таяние льдов и тд 6. Соленостью воды называют количество растворенных твердых минеральных веществ (солей) , выраженное в граммах 7. Обычно океаническая вода замерзает при температуре -2* по Цельсию. Но чем больше соленость воды, тем ниже температура ее замерзания.
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