СРОЧНО.Найди среди данных форм глагола деепричастия.Пожалуйста 1)Рассказывать,рассказывал,рассказывавший,рассказывая. 2)Слыша,слышит,слышать,слышащий 3)Возвратиться,возвратившись,возвратившийся,возвратилась 4)Узнанный,уз...
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СРОЧНО.Найди среди данных форм глагола деепричастия.Пожалуйста 1)Рассказывать,рассказывал,рассказывавший,рассказывая. 2)Слыша,слышит,слышать,слышащий 3)Возвратиться,возвратившись,возвратившийся,возвратилась 4)Узнанный,узнали,узнав,узнавший
Ответ(ы):
Гость:
Рассказывая, слыша, возвратившись, узнав.
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