Для каждого неравенства dlt;3, blt;9, clt;15,elt;7 запиши все натуральные числа,которые бу??ут его решением.
Математика
Для каждого неравенства dlt;3, blt;9, clt;15,elt;7 запиши все натуральные числа,которые бу??ут его решением.
Ответ(ы):
Гость:
Для d<3 - 1,2 Для b<9 - 1,2,3,4,5,6,7,8 Для c<15 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Для e<7 - 1,2,3,4,5,6
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