Прислів'я про електрику
Українська мова
Прислів'я про електрику
Ответ(ы):
Гость:
За лисому електрику не зрозуміло , коли він помиляється.
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