Как вы думаете, какие чувства вызывали висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня у вавилонян и у покорённых народов? Позиция:Мы считаем, что___________________Но, с другой стороны____________ Аргумент:Потому что____________...

История

Как вы думаете, какие чувства вызывали висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня у вавилонян и у покорённых народов? Позиция:Мы считаем, что___________________Но, с другой стороны____________ Аргумент:Потому что_______________________потому что

Автор: Гость