Как вы думаете, какие чувства вызывали висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня у вавилонян и у покорённых народов? Позиция:Мы считаем, что___________________Но, с другой стороны____________ Аргумент:Потому что____________...
История
Как вы думаете, какие чувства вызывали висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня у вавилонян и у покорённых народов? Позиция:Мы считаем, что___________________Но, с другой стороны____________ Аргумент:Потому что_______________________потому что
Ответ(ы):
Гость:
1 Чувство страха 2 ненависти 3они были под гнётом другой нации и рабства
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