ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ! 9 КЛАСС! При каких значениях "a" уравнение имеет два корня: а) ax^2+2x+6=0 б) ax^2-3x-4=0 Будьте добры с решением, а не с одним предложением! Спасибо!

Алгебра

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ! 9 КЛАСС! При каких значениях "a" уравнение имеет два корня: а) ax^2+2x+6=0 б) ax^2-3x-4=0 Будьте добры с решением, а не с одним предложением! Спасибо!

Автор: Гость