ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ! 9 КЛАСС! При каких значениях "a" уравнение имеет два корня: а) ax^2+2x+6=0 б) ax^2-3x-4=0 Будьте добры с решением, а не с одним предложением! Спасибо!
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ! 9 КЛАСС! При каких значениях "a" уравнение имеет два корня: а) ax^2+2x+6=0 б) ax^2-3x-4=0 Будьте добры с решением, а не с одним предложением! Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Ах в квадрате плюс 2х плюс 6 равно нулю дискриминант равен 4-24, т.к дискоминант выходит отрицательным это уравнение не имеет корня 2) ах в квадрате минус 3х минус 4 дискриминант равен 9 плюс 16 равен 25 равен 5 в квадрате х1 равен 4 х2 равен 1
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