Даю 30 баллов, помогите пожалуйста, очень срочно нужно, обязательно отблагодарю)))

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Даю 30 баллов, помогите пожалуйста, очень срочно нужно, обязательно отблагодарю)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)that/which 2)that/who 3)that/who 4)that/which 5)that/which 6)that/who 7)that/who 8)that/who
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