Настя купила 12 листов цветной бумаги, а Саша - 7 листов. Настя заплатила за покупку ??а А р. больше, чем Саша. Сколько заплатил каждый из них?
Математика
Настя купила 12 листов цветной бумаги, а Саша - 7 листов. Настя заплатила за покупку ??а А р. больше, чем Саша. Сколько заплатил каждый из них?
Ответ(ы):
Гость:
12-7=5 листов, разница 5 листов стоят А руб тогда 1 лист стоит А/5руб Настя заплатила 12хА/5 руб Саша заплатил 7хА/5руб
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