Настя купила 12 листов цветной бумаги, а Саша - 7 листов. Настя заплатила за покупку ??а А р. больше, чем Саша. Сколько заплатил каждый из них?

Математика

Настя купила 12 листов цветной бумаги, а Саша - 7 листов. Настя заплатила за покупку ??а А р. больше, чем Саша. Сколько заплатил каждый из них?

Автор: Гость