Срочно!!!!!!!!!!!!Прошу помочь с одним заданием по Нимецком мне нужно скласть мини рас??аз про то как я(вы) делаете домашние задание по нимецком языке)Вы справетесь!
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Срочно!!!!!!!!!!!!Прошу помочь с одним заданием по Нимецком мне нужно скласть мини рас??аз про то как я(вы) делаете домашние задание по нимецком языке)Вы справетесь!
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