Помогите пожалуйста, очень надо! Буду очень признателен и благодарен! (сколько сможете)

Геометрия
Помогите пожалуйста, очень надо! Буду очень признателен и благодарен! (сколько сможете)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
146) угол 2 равен 156, а угол 3 равен 24
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