В столовую привезли 6 ящ.винограда и 4 ящ.слив. Масса всего - 54 кг.Какая масса всех слив, если ящик слив на 2 кг легче за ящик винограда?
Математика
В столовую привезли 6 ящ.винограда и 4 ящ.слив. Масса всего - 54 кг.Какая масса всех слив, если ящик слив на 2 кг легче за ящик винограда?
Ответ(ы):
Гость:
1)78:6=13(ящ)- ящиков виногдада2)69:3=23(ящ)- ящиков слив3)23-13=10(ящ) Ответ: на 10 ящиков привезли больше слив чем винограда.
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