В столовую привезли 6 ящ.винограда и 4 ящ.слив. Масса всего - 54 кг.Какая масса всех слив, если ящик слив на 2 кг легче за ящик винограда?

Математика

В столовую привезли 6 ящ.винограда и 4 ящ.слив. Масса всего - 54 кг.Какая масса всех слив, если ящик слив на 2 кг легче за ящик винограда?

Автор: Гость