Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.
Физика
Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.
Ответ(ы):
Гость:
210-206.4=3.6г Масса извлеченного сосуда весит 3.6 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский язык -Здравствуйте, можно билетик пожалуйста. -Куда летим? -В Турцию -Отличный выбор. -Сколько денег? ...
Русский язык
Математика
Номер 7. В двух хранилищах было 1000 Ц картофеля .Когда из этих хранилищ взяли картоф??ля поровну, в одном из них осталось 249 Ц ,а в другом -187 Ц...