Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.

Физика
Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
210-206.4=3.6г    Масса извлеченного сосуда весит 3.6 г
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