Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.

Физика

Сосуд с воздухом весит 210 г, после извлечения из него воздуха -206,4. Какова масса изв??еченного воздуха.

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