Двузначное натуральное число сложили с числом записанными теми же цифрами,но в обратном порядке,и получили 99.Найдите сумму цифр исходного числа

Алгебра

Двузначное натуральное число сложили с числом записанными теми же цифрами,но в обратном порядке,и получили 99.Найдите сумму цифр исходного числа

Автор: Гость