В каком городе началось княжение Рюрика?
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В каком городе началось княжение Рюрика?
Ответ(ы):
Гость:
Вроде в городе Новгород
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