Номера 138 и 140 помогите пожалуйста!!!
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Номера 138 и 140 помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ex.138 1) when were they in England? 2) when was the dog in the park? 3) when were dogs in the garden? 4) when was jane in the pet shop? 5) when was pete in samara?
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