Почему в слове учебнИк пишется и

Русский язык
Почему в слове учебнИк пишется и
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в слове учебник проверочное слово учить и пишется учебник.
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