Почему в слове учебнИк пишется и
Русский язык
Почему в слове учебнИк пишется и
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в слове учебник проверочное слово учить и пишется учебник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ АЛГЕБРУ! 9 КЛАСС! При каких значениях "a" уравнение имеет два корня: а) ax^2+2x+6=0 б) ax^2-3x-4=0 Будьте добры с решением,...
Физика
Установите, какая из двух изобар, построенных для одной и той же массы идеального ??аза, соответствует большему давлению
Английский язык