Можно ли обеспечить полную безопасность страны путем создания качественно новог?? оружия и более совершенных средств защиты? Почему?

Право

Можно ли обеспечить полную безопасность страны путем создания качественно новог?? оружия и более совершенных средств защиты? Почему?

Автор: Гость