Можно ли обеспечить полную безопасность страны путем создания качественно новог?? оружия и более совершенных средств защиты? Почему?

Право
Можно ли обеспечить полную безопасность страны путем создания качественно новог?? оружия и более совершенных средств защиты? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частично,возможно)))())))))))))))))))
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