Помогите, пожалуйста:) В четырёхугольнике ABCD середина стороны AB - точка M. Точка M соединена с вершинами C и D. Площадь треугольника MCD равна половине площади четырёхугольника. ABCD. Доказать, что этот четырёхугольник - тр...
Геометрия
Помогите, пожалуйста:) В четырёхугольнике ABCD середина стороны AB - точка M. Точка M соединена с вершинами C и D. Площадь треугольника MCD равна половине площади четырёхугольника. ABCD. Доказать, что этот четырёхугольник - трапеция.
Ответ(ы):
Гость:
Всё расписала,кстати,трапеция-то - прямоугольная, смотри во вложении:
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