Помогите, пожалуйста:) В четырёхугольнике ABCD середина стороны AB - точка M. Точка M соединена с вершинами C и D. Площадь треугольника MCD равна половине площади четырёхугольника. ABCD. Доказать, что этот четырёхугольник - тр...

Геометрия

Помогите, пожалуйста:) В четырёхугольнике ABCD середина стороны AB - точка M. Точка M соединена с вершинами C и D. Площадь треугольника MCD равна половине площади четырёхугольника. ABCD. Доказать, что этот четырёхугольник - трапеция.

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