Перевести на английский (через онлайн-переводчики нельзя!!!): 1. Какие спортсмены показали лучшие результаты? 2. Сейчас в нашем спортивном зале проходит волейбольный матч. 3. Ученики 11-го класса сейчас украшают школьный зал...

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Перевести на английский (через онлайн-переводчики нельзя!!!): 1. Какие спортсмены показали лучшие результаты? 2. Сейчас в нашем спортивном зале проходит волейбольный матч. 3. Ученики 11-го класса сейчас украшают школьный зал. 4. англичане празднуют Рождество 25 декабря.

Автор: Гость