Как понять , что сказал Хемигнуэй : "с появлением человека Африка быстро дряхлеет " ?
География
Как понять , что сказал Хемигнуэй : "с появлением человека Африка быстро дряхлеет " ?
Ответ(ы):
Гость:
Я напишу своё мнение по поводу этого высказывания. До появления человека, природа и всё, что ей подвластны, были в спокойной гармонии. Но, как только появился человек, природа началась рушиться. Люди используют слишком много природных ресурсов. В Африке очень жарко и люди исполуюют те же деревья, чтобы скрыться от жаркого солнца. Помогла ? Благодарите :)
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