Как понять , что сказал Хемигнуэй : "с появлением человека Африка быстро дряхлеет " ?

Гость: Гость:

Я напишу своё мнение по поводу этого высказывания. До появления человека, природа и всё, что ей подвластны, были в спокойной гармонии. Но, как только появился человек, природа началась рушиться. Люди используют слишком много природных ресурсов. В Африке очень жарко и люди исполуюют те же деревья, чтобы скрыться от жаркого солнца. Помогла ? Благодарите :)