Помогите пожалуйста очень надо составить линейные уравнения
Математика
Помогите пожалуйста очень надо составить линейные уравнения
Ответ(ы):
Гость:
1. x+26=53 2. 246-x=159 3. x-12-5=9 4. Если там осталось 96 (не очень видно на фото), то x+280-845=96 5. 328-(x+144-86)=97
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