12. Создание Святейшего Синода для управления церковью в 1721 г. и ликвидация патриаршества привело к тому,что

История
12. Создание Святейшего Синода для управления церковью в 1721 г. и ликвидация патриаршества привело к тому,что
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первую очередь государство получило контроль над церковью и над тайной исповеди. Помимио этого получило контроль над имуществом церквей и монастырей. Насколько оправданы были эти шаги можно спорить, но это безусловно повысило авторитет священослужителей. Священник до революции  в глухом селе был и врач и учитель и мировой судья в едином лице, и, как правило это были очень достойные люди.
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