12. Создание Святейшего Синода для управления церковью в 1721 г. и ликвидация патриаршества привело к тому,что

Гость: Гость:

В первую очередь государство получило контроль над церковью и над тайной исповеди. Помимио этого получило контроль над имуществом церквей и монастырей. Насколько оправданы были эти шаги можно спорить, но это безусловно повысило авторитет священослужителей. Священник до революции в глухом селе был и врач и учитель и мировой судья в едином лице, и, как правило это были очень достойные люди.