допоможіть вирішити приклад 10 :(2цілих дванадцять сімнадцятих+1 ціла пять сімнадцяіх)відняти (3 цілих чотири пьятих+1 ціла три пьятих):6скільки дорівнюе допоможіть будь ласка

Математика

допоможіть вирішити приклад 10 :(2цілих дванадцять сімнадцятих+1 ціла пять сімнадцяіх)відняти (3 цілих чотири пьятих+1 ціла три пьятих):6скільки дорівнюе допоможіть будь ласка

Автор: Гость