допоможіть вирішити приклад 10 :(2цілих дванадцять сімнадцятих+1 ціла пять сімнадцяіх)відняти (3 цілих чотири пьятих+1 ціла три пьятих):6скільки дорівнюе допоможіть будь ласка
Математика
допоможіть вирішити приклад 10 :(2цілих дванадцять сімнадцятих+1 ціла пять сімнадцяіх)відняти (3 цілих чотири пьятих+1 ціла три пьятих):6скільки дорівнюе допоможіть будь ласка
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