Из двух сёл, расстояние между которыми 36 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. Какое расстояние бедет между ними через 3ч? Определите скорость сближения пеш...
Математика
Из двух сёл, расстояние между которыми 36 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. Какое расстояние бедет между ними через 3ч? Определите скорость сближения пешеходов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+5=9 (км/час) скорость сближения 2)9*3=27 (км) пройденное расстояние 3)36-27=9 (км) между пешеходами через 3 часа
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