Из двух сёл, расстояние между которыми 36 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. Какое расстояние бедет между ними через 3ч? Определите скорость сближения пеш...

Математика

Из двух сёл, расстояние между которыми 36 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. Какое расстояние бедет между ними через 3ч? Определите скорость сближения пешеходов.

Автор: Гость