Допустим в синаптических пузырьках находятся возбуждающие биологически активны?? вещества. Обозначьте их на своем рисунке знаком "+". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон возбуждает принимающий. 2) Изобразите то...

Биология

Допустим в синаптических пузырьках находятся возбуждающие биологически активны?? вещества. Обозначьте их на своем рисунке знаком "+". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон возбуждает принимающий. 2) Изобразите тормозящие биологически активные вещества, обозначив их знаком "-". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон затормаживает принимающий нейрон

Автор: Гость