Допустим в синаптических пузырьках находятся возбуждающие биологически активны?? вещества. Обозначьте их на своем рисунке знаком "+". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон возбуждает принимающий. 2) Изобразите то...
Биология
Допустим в синаптических пузырьках находятся возбуждающие биологически активны?? вещества. Обозначьте их на своем рисунке знаком "+". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон возбуждает принимающий. 2) Изобразите тормозящие биологически активные вещества, обозначив их знаком "-". Изобразите ситуацию, при которой передающий нейрон затормаживает принимающий нейрон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введети здесь свой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Литература
Какие старинные слова и выражения встречающиеся в былине Добрыня и змей обычно не используются в наше время но в целом понятно да полный их перечен...