Какие старинные слова и выражения встречающиеся в былине Добрыня и змей обычно не используются в наше время но в целом понятно да полный их перечень и поясни значение
Литература
Какие старинные слова и выражения встречающиеся в былине Добрыня и змей обычно не используются в наше время но в целом понятно да полный их перечень и поясни значение
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Бурка, подпруги, пир, сыра , бережок, далече, матушка
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