Укажите область значений функции y=121-x^2
Алгебра
Укажите область значений функции y=121-x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это парабола ветви вниз. 121- точка пересечения с Оу, в данном случае ещё вершина. Е(у)= (- бесконечность; 121]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие старинные слова и выражения встречающиеся в былине Добрыня и змей обычно не используются в наше время но в целом понятно да полный их перечен...
Математика
Товар стоял 500 р опредилите его цену после двух изменений цены сначала повышение на 10% потом понижение на 20%