Достижения Николая 2

Гость: Гость:

Было положено сохранение принципов строя, укрепление церкви, дарование благоразумных, основанных свобод, сохранение авторитета Империи, повышение общего населения путем широких хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня образования и воспитания юношества.