Достижения Николая 2
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Достижения Николая 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было положено сохранение принципов строя, укрепление церкви, дарование благоразумных, основанных свобод, сохранение авторитета Империи, повышение общего населения путем широких хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня образования и воспитания юношества.
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