Найди значение выражения а) 2a-9b+7a+b+5b-8a. помогите пожалуйста
Право
Найди значение выражения а) 2a-9b+7a+b+5b-8a. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим подобные а и b. Складываем и вычитаем теперь. Получается: а - 3b
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