Прочитай О каком чуде Древнего мира 5 что есть текст Обсудите Какое окончание пропущено в каждом имени прилагательном пишется записывает пропущенные окончания
Русский язык
Прочитай О каком чуде Древнего мира 5 что есть текст Обсудите Какое окончание пропущено в каждом имени прилагательном пишется записывает пропущенные окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еги́петские пирами́ды — величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса и почётный кандидат «новых семи чудес света» — Пирамиды Гизы. Пирамиды представляют собой огромные каменные сооружения пирамидальной формы, использовавшиеся в качестве гробниц для фараонов Древнего Египта. Слово «пирамида» — греческое, означает многогранник. По мнению одних исследователей, большая куча пшеницы и стала прообразом пирамиды. По мнению других учёных, это слово произошло от названия поминального пирога пирамидальной формы. Всего в Египте было обнаружено 118 пирамид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В чем отношение Простаковых и Скотинина к Софье перекликается с позицией Швабрин??? (3-5 предложений)
Қазақ тiлi
Русский язык
Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую бук...
Математика
В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!