Склонять слово кызтар

Қазақ тiлi
Склонять слово кызтар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с қыздар І.с қыздардың Б.с қыздарға Т.с қыздарды Ж.с қыздарда Ш.с қыздардан К.с қыздармен
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