Склонять слово кызтар
Қазақ тiлi
Склонять слово кызтар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с қыздар І.с қыздардың Б.с қыздарға Т.с қыздарды Ж.с қыздарда Ш.с қыздардан К.с қыздармен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую бук...
Математика
В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!
Русский язык
Математика
В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой на 1/5 кг больше . Сколько конфет в двух коробках? Ответ вырази в граммах.
Русский язык