Слова с суффиксами -онок ,- еньк , -ик , -ок ,
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Слова с суффиксами -онок ,- еньк , -ик , -ок ,
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Гость:
Скакунок маленький заика рынок
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