Даю 34 балла) Цитаты героев о жизни и времени , в пьесе "Вишневый сад"
Литература
Даю 34 балла) Цитаты героев о жизни и времени , в пьесе "Вишневый сад"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*Человек в потоке времени *Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. *время безпощадно уходит
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