Напиши родственные слова к слову осина выдели корень ? осень осину очень любила. осень осину всю нарядила в яркий багрянец как хорошо ! слово осина начни с буквы о

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Напиши родственные слова к слову осина выдели корень ? осень осину очень любила. осень осину всю нарядила в яркий багрянец как хорошо ! слово осина начни с буквы о

Автор: Гость