Напиши родственные слова к слову осина выдели корень ? осень осину очень любила. осень осину всю нарядила в яркий багрянец как хорошо ! слово осина начни с буквы о
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Напиши родственные слова к слову осина выдели корень ? осень осину очень любила. осень осину всю нарядила в яркий багрянец как хорошо ! слово осина начни с буквы о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осина-осиновый,осинка, подосиновик,осинник. Осин-везде корень.
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