Роставить знаки препинания. ОДИН РАЗ У МЕНЯ КАРТОШКА ПРОГОРЕЛА МАМА ОЧЕНЬ РАССЕРДИЛАСЬ ТУТ ЛЕНЬКА ПРИШЕЛ НАЧАЛ ОН КАРТОШКУ ЕСТЬ ВСЕ СЪЕЛ И НЕ СКАЗАЛ ЧТО НЕВКУСНО ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.
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Роставить знаки препинания. ОДИН РАЗ У МЕНЯ КАРТОШКА ПРОГОРЕЛА МАМА ОЧЕНЬ РАССЕРДИЛАСЬ ТУТ ЛЕНЬКА ПРИШЕЛ НАЧАЛ ОН КАРТОШКУ ЕСТЬ ВСЕ СЪЕЛ И НЕ СКАЗАЛ ЧТО НЕВКУСНО ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДИН РАЗ У МЕНЯ КАРТОШКА ПРОГОРЕЛА. МАМА ОЧЕНЬ РАССЕРДИЛАСЬ .ТУТ ЛЕНЬКА ПРИШЕЛ.НАЧАЛ ОН КАРТОШКУ ЕСТЬ .ВСЕ СЪЕЛ И НЕ СКАЗАЛ, ЧТО НЕВКУСНО. ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.
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