Роставить знаки препинания. ОДИН РАЗ У МЕНЯ КАРТОШКА ПРОГОРЕЛА МАМА ОЧЕНЬ РАССЕРДИЛАСЬ ТУТ ЛЕНЬКА ПРИШЕЛ НАЧАЛ ОН КАРТОШКУ ЕСТЬ ВСЕ СЪЕЛ И НЕ СКАЗАЛ ЧТО НЕВКУСНО ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.

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Роставить знаки препинания. ОДИН РАЗ У МЕНЯ КАРТОШКА ПРОГОРЕЛА МАМА ОЧЕНЬ РАССЕРДИЛАСЬ ТУТ ЛЕНЬКА ПРИШЕЛ НАЧАЛ ОН КАРТОШКУ ЕСТЬ ВСЕ СЪЕЛ И НЕ СКАЗАЛ ЧТО НЕВКУСНО ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.

Автор: Гость