В двух пачках 270 тетрадей.Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетр??дей в 4 раза меньше, чем в другой?

Математика

В двух пачках 270 тетрадей.Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетр??дей в 4 раза меньше, чем в другой?

Автор: Гость