В двух пачках 270 тетрадей.Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетр??дей в 4 раза меньше, чем в другой?
Математика
В двух пачках 270 тетрадей.Сколько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетр??дей в 4 раза меньше, чем в другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270:5=54 54 в первой 54*4=216 во второй
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