В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой на 1/5 кг больше . Сколько конфет в двух коробках? Ответ вырази в граммах.
Математика
В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой на 1/5 кг больше . Сколько конфет в двух коробках? Ответ вырази в граммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Коробка-1/44кг.←——| 2Коробка-на 1/5>-------| Сколько всего гр конвет? 1Кг =1000гр Решение 1)1000:4=250(гр)-1коробка 2)1000:5=200(гр)-2коробка 3)250+200=350(гр) Ответ:350грамм.
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