В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой на 1/5 кг больше . Сколько конфет в двух коробках? Ответ вырази в граммах.

Математика

В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой на 1/5 кг больше . Сколько конфет в двух коробках? Ответ вырази в граммах.

Автор: Гость