В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!
Математика
В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*3=36 дорогОтвет: 36 дорог
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