В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!

Математика

В государстве 12 городов,и из каждого выходит по 3 дороги.Сколько всего дорог в государстве? Плиз быстро очень надо!

Автор: Гость