ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПИШЕТСЯ МАЛЬЧИК ОДУШЕВЛЕНН\ОДУШЕВЛЕН И ВЗВОЛНОВАНН\ВЗВО??НОВАН
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПИШЕТСЯ МАЛЬЧИК ОДУШЕВЛЕНН\ОДУШЕВЛЕН И ВЗВОЛНОВАНН\ВЗВО??НОВАН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик одушевлен и взволнован. Краткие причастия 1н
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