В чем отношение Простаковых и Скотинина к Софье перекликается с позицией Швабрин??? (3-5 предложений)

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Фонвизин показывает столкновение двух взглядов на воспитание и образование: патриархального (Простакова, Скотинин, Митрофан) и передового, просветительского (Стародум, Правдин, Милон, Софья) . Простакова и Скотинин стоят на консервативный позициях. Простакова заявляет, что не умеет читать, да и вообще, слыханное ли дело, что «девушки грамоте умеют! » Того же самого взгляда придерживается и Скотинин, который тоже «от роду ничего ни читывал» . Но уже и Скотинин, и Простакова начинают понимать, что времена меняются, и без образования нельзя обойтись. Конечно, дворянский титул позволит получить какой-нибудь чин, но пробиться в высшее общество можно только, имея хорошее образование. Поэтому они заставляют Митрофана учиться и нанимают ему учителей. Но и здесь они стараются всячески уберечь Митрофанушку от учителей и проклятого учения. В результате Митрофан вырастает не просто невеждой, не знающий абсолютно ничего и не желающий ничему учиться. Это еще и злобный, грубый, жестокий и бессердечный человек. Он вырос бездушным эгоистом, совершенно не уважающим даже свою мать. Абсолютно прав Стародум, говоря, что это и есть злонравия достойные плоды» . В противовес Митрофанушке Фонвизин создает положительный образ молодого человека, честного, благородного, образованного. Это молодой офицер Милон. Драматург вкладывает в этот образ определенную идею, ведь он искренне верит, что именно такие люди могут по-настоящему служить своей родине. В уста героя Стародума Фонвизин вложил свои идеи относительно воспитания молодого поколения Знаменательно явление 2 четвертого действия пьесы, где Стародум воспитывает Софью, высказывая ей свои мысли, свои жизненные наблюдения. Из беседы героев мы узнаем, что Софья хочет заслужить доброго о себе мнения от людей достойных. Она хочет жить так, чтобы, по возможности, никого никогда не обидеть. Стародум наставляет девушку на «путь истинный» , и она вбирает в себя все жизненные истины своего дяди. Можно сказать, что наставления Стародума легли на благодарную почву. Они, несомненно, дадут свои положительные плоды. Проблема воспитания проявляется также и в образах учителей Митрофана. Создавая их, Фонвизин, скорее всего, стремился показать, что вряд ли учителя, подобные Кутейкину, который сам не закончил семинарию, или Вральману, бывшему кучеру, смогут научить чему-нибудь толковому молодого человека. Из них один Цыфиркин вызывает симпатию своей честностью, прямотой и добросовестностью. Он отказывается брать деньги, которые не заслужил, т. к. ничему не смог научить дубиноголового Митрофана. Драматург считает, что она имеет важное государственное значение, ибо только в правильном воспитании находится источник спасения от грозящего обществу зла. История воспитания Митрофанушки объясняет, откуда берутся Скотинины и что следует изменить, чтобы они более не появлялись: уничтожить рабство и преодолеть путем нравственного воспитания пороки человеческой натуры.