Описание Днепра 8-10 речень
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Описание Днепра 8-10 речень
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Река Днепр одна из крупнейших в Европе. Занимает четвертое место по площади бассейна и протяженности, уступая Волге, Дунаю, Уралу. Ранее ее длина составляла 2285 км; после спрямления на некоторых участках фарватера (из-за устройства водохранилищ) уменьшилась до 2201 км. Протекает Днепр по трем государствам. Самый большой участок реки (1121 км) расположен на Украине; 480 км принадлежит Белоруссии; Днепр на карте России представлен отрезком в 485 км. По руслу длиной в 115 км проходит граница Белоруссии и Украины. Днепр – равнинный тип реки, которым присущ спокойный характер и небольшая скорость течения воды. Русло у водоема извилистое, изобилует на всем протяжении многочисленными рукавами, различными по длине отмелями, островами, спокойными протоками, бурными, редко мощными перекатами.
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