Номер 4,7 пажалуйста заранее спасибо

Русский язык
Номер 4,7 пажалуйста заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-Б 7-А ......................
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