Доведіть тотожність скорше плиз
Математика
Доведіть тотожність скорше плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слева приводим к общему знаменателю (перемножаем знаменатели:(х-у)*(х+у) по формуле сокращённого умножения знаменатель сводится к знаменателю правой дроби. Теперь работаем с первым числителем, его домножаем на (х+у) а второй числитель на (х-у) получаем(х+у)(х+у)+(х-у)(х-у) раскрываем скобки: хх+ху+ух+уу+хх-ху-ух+уу приводим подобные и выносим 2 за скобки. 2хх+2уу=2(хх+уу) Что и требовалось доказать
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