Древне греческий театр описание

Гость: Гость:

Мы тоже этот параграф изучали сегодня) В древне греческом театре было 3 части: орхестр, скене, и место для зрителей. В театре показывали трагедии и комедии! В основном актеры сначала показывали истории из мифов. Уже потом стали писать пьесы. Выступали только мужчины, они надевали маски, были обуты в обуви на толстой подошве, чтоб они казались выше