Древне греческий театр описание
История
Древне греческий театр описание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы тоже этот параграф изучали сегодня) В древне греческом театре было 3 части: орхестр, скене, и место для зрителей. В театре показывали трагедии и комедии! В основном актеры сначала показывали истории из мифов. Уже потом стали писать пьесы. Выступали только мужчины, они надевали маски, были обуты в обуви на толстой подошве, чтоб они казались выше
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